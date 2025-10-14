Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!
Türkiye, Gürcistan, Maç, Canlı Yayın, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, E Grubu’nun dördüncü maçında Gürcistan’ı ağırlayacak. Türkiye Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir, saat kaçta başlayacak belli oldu!

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir sorularının cevapları netlik kazandı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, hem grup sıralaması hem de play-off mücadelesi açısından son derece kritik.

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - 1. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz ekranlara gelecek karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - 2. Resim

MİLLİ MAÇ NEREDE İZLENİR, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun kritik dördüncü haftasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.  Milli maç TV8 kanalından calı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - 3. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye - Gürcistan maçı hakemi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu’da olacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Dördüncü hakem ise Andrei Chivulete olacak.

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu! - 4. Resim

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Gürcistan: Mamardasvhili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteisvili, Kochorashvili, Mekvabishili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump, Erdoğan’ı işaret etti: Rusya-Ukrayna Savaşı'nı o durdurabilir!Türkiye ve İspanya'dan ortak operasyon! Konteynerden yüzlerce kilo uyuşturucu çıktı
