Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir? Muhtemel ilk 11 belli oldu!

Türkiye - Gürcistan canlı yayın hangi kanalda, Milli maç nerede izlenir sorularının cevapları netlik kazandı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, hem grup sıralaması hem de play-off mücadelesi açısından son derece kritik.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz ekranlara gelecek karşılaşma, hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.

MİLLİ MAÇ NEREDE İZLENİR, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun kritik dördüncü haftasında Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Ekim 2025 Salı günü saat 21.45’te Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Milli maç TV8 kanalından calı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye - Gürcistan maçı hakemi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu’da olacak. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Dördüncü hakem ise Andrei Chivulete olacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Gürcistan: Mamardasvhili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteisvili, Kochorashvili, Mekvabishili, Kvaratskhelia, Mikautadze.