Bugün hangi diziler var? 14 Ekim TV yayın akışı
İzleyiciler akşam saatlerinde hangi dizilerin yeni bölümleriyle ekranda olacağını öğrenmek için TV yayın akışını araştırıyor. Ulusal kanalların 14 Ekim Salı günü için hazırladığı yayın listesi belli oldu. Buna ek olarak Türkiye-Gürcistan maçının yayın saati ve şifresiz yayın kanalı açıklandı.
Ulusal kanallarda yeni sezon dizileri, yarışmalar ve film kuşaklarıyla dolu bir yayın akışı izleyicileri bekliyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW ve TRT1 başta olmak üzere birçok kanal, Salı akşamını farklı türlerde yapımlarla doldurdu. Peki, bugün hangi diziler ekranda olacak, saat kaçta başlayacak? İşte 14 Ekim Salı gününe ait güncel TV yayın akışı.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Salı akşamı ekranlarda birbirinden farklı yapımlar yer alıyor. TRT1’de “Mehmed: Fetihler Sultanı”, Show TV’de “Bahar”, Star TV’de “Kral Kaybederse” ve TV8’de yeni bölümüyle “MasterChef Türkiye” ve 21.45'te ise Türkiye-Gürcistan maçı ekrana gelecek. NOW TV izleyicileri ise “Kıskanmak” dizisinin yeni bölümünü takip edecek. Kanal D’de ise “Güller ve Günahlar” yayınlanacak.
14 EKİM TV YAYIN AKIŞI
Kanal D Yayın Akışı
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki | Dizi
09:00 - Neler Oluyor Hayatta | Program
11:00 - Güller ve Günahlar | Dizi
14:00 - Gelinim Mutfakta | Yarışma
16:45 - Arka Sokaklar | Dizi
18:30 - Kanal D Ana Haber | Canlı
20:00 - Güller ve Günahlar | Dizi
23:15 - Müslüm | Film
23:45 - Yerli Dizi | Dizi
TRT 1 Yayın Akışı
05:13 - İstiklal Marşı | Yayın
05:15 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye | Program
06:05 - Adını Sen Koy | Dizi
07:15 - Taşacak Bu Deniz | Dizi
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse | Program
13:15 - Seksenler | Dizi
14:30 - Gönül Dağı | Dizi
17:45 - Lingo Türkiye | Yarışma
19:00 - Ana Haber | Canlı
19:55 - İddiaların Aksine | Belgesel
20:00 - Mehmed: Fetihler Sultanı | Dizi
00:15 - Taşacak Bu Deniz | Dizi
SHOW TV Yayın Akışı
06:00 - Aile | Dizi
08:15 - Bu Sabah | Program
10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk | Dizi
12:30 - Gelin Evi | Program
15:00 - Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme | Program
18:45 - Show Ana Haber | Canlı
20:00 - Bahar | Dizi
00:15 - Veliaht | Dizi
STAR TV Yayın Akışı
07:00 - İstanbullu Gelin | Dizi
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer | Program
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen | Program
16:15 - Söz | Dizi
19:00 - Star Haber | Canlı
20:00 - Kral Kaybederse | Dizi
00:15 - Çarpıntı | Dizi
03:00 - Baba Ocağı | Dizi
05:00 - Söz | Dizi
ATV Yayın Akışı
08:00 - Kahvaltı Haberleri | Canlı
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert | Program
13:00 - atv Gün Ortası | Haber
14:00 - Aşk ve Gözyaşı | Dizi
16:00 - Esra Erol’da | Program
19:00 - atv Ana Haber | Canlı
20:00 - Gözleri Karadeniz | Dizi
00:20 - Aynadaki Yabancı | Film
TV8 Yayın Akışı
06:00 - Tuzak | Dizi
07:15 - Ebru ile 8’de Sağlık | Program
08:30 - Oynat Bakalım | Program
09:00 - Gel Konuşalım | Program
13:15 - MasterChef Türkiye | Yarışma
16:00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz | Yarışma
20:00 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm) | Yarışma
00:15 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz | Yarışma
03:30 - Gel Konuşalım | Program
NOW TV Yayın Akışı
07:30 - İlk Bakış | Program
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat | Haber
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün | Program
12:30 - Yasak Elma | Dizi
13:30 - En Hamarat Benim | Yarışma
16:30 - Kıskanmak | Dizi
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber | Canlı
20:00 - Kıskanmak | Dizi
23:30 - Sahtekarlar | Dizi
01:45 - Ben Leman | Dizi