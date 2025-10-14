FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması! 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2008 ve 2011 adli yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularına sınavdan önce FETÖ üyelerince erişildiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine aralarında FETÖ'nün KPSS'ye yönelik oluşturduğu çalışma evlerinde kalan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.