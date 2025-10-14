Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması! 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması! 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
FETÖ&#039;ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturması! 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ, KPSS, Gözaltı, Terör, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

2010 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile 2008 ve 2011 yılları adli yargı sınavları sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2008 ve 2011 adli yargı sınavları ile 2010 KPSS sorularına sınavdan önce FETÖ üyelerince erişildiği ve soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bunun üzerine aralarında FETÖ'nün KPSS'ye yönelik oluşturduğu çalışma evlerinde kalan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcılarının da olduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'nin en çok satan otomobiliydi! Fiat Egea Sedan artık üretilmeyecekBugün hangi diziler var? 14 Ekim TV yayın akışı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
3 ilde yolsuzluk operasyonu! CHP'li eski belediye başkanı ve 14 şüpheli tutuklandı - GündemCHP'li eski belediye başkanı tutuklandıTÜGŞAV yargıya başvurdu: Meclis’teki Öcalan sloganına suç duyurusu - GündemMeclis’teki Öcalan sloganına suç duyurusuTerörsüz Türkiye düzenlemelerinin çerçevesi belirlendi: Silah bırakıp, suç işlemeyene ceza yok - GündemTeröriste genel af yok!Meydanları terk etmeyin! "Netanyahu hesap vermeli" sloganları  - Gündem"Netanyahu hesap vermeli" sloganları Marmara’ya müsilaj gözaltısı - GündemMarmara’ya müsilaj gözaltısıTİHEK'ten örnek karar: Başörtüsü ayrımcılığına 204 bin lira ceza kesildi! - GündemBaşörtüsü ayrımcılığına dur dediler!
Sonraki Haber Yükleniyor...