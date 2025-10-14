Ne yaptın sen Dilara? Yok böyle oyun! İşin arkasından annesi çıktı...

Konya'da meydana gelen dolandırıcılık vakası dikkat çekti. Her detayı ayrı şaşırttı, işin ucu mahkemeye gitti. İfadeleri de yaptıkları kadar hayrete düşürdü.

NİŞANDAN 5 AY ÖNCE EVLENMİŞ!

Dilara S., 2022 yılının Haziran ayında tıp fakültesini yeni bitirdiğini söyleyerek, T.K. ile nişanlandı. Nişanda kızın annesi Hacer S.'nin ısrarı üzerine çok sayıda ziynet eşyası ve para takıldı. Talihsiz genç nişandan kısa bir süre sonra sevdiği kızın Ocak ayında evlendiğini öğrenerek şoke oldu. Sonrasında ayrılma kararı aldı, Dilara ise nişan takılarını bozdurup para (140 bin TL) ile kayıplara karıştı

ANNE KIZ İŞBİRLİĞİ İLE DOLANDIRDI

Sabah'ta yer alan habere göre T.K. dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Dilara S. ve anne Hacer S.'nin işbirliği içinde olduğunu belirterek 'dolandırıcılık' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

ANNE KONUŞTU, SAVCILIK SUSTURDU

Anne Hacer S., kızının nişanlandığı dönem evli olduğunu bilmediğini söylese de savcılık, bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığını, suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerine kanaat getirdi.

EVLİLİK FORMALİTEYMİŞ

Dilara S. ise evliliğinin formalite olduğunu, aslında evlendiği kişinin kardeşi ile sevgili olduğunu, onun kendisini tehdit etmesi üzerine böyle bir olayı yaptığını ileri sürdü.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Hakim karşısına çıkan tanık beyanlarına göre Dilara'nın doktor olduğunu ve yurtdışında yüksek lisans yapacağını söyleyerek T.K.'nın annesi N.K'dan 9 bin 500 Euro aldığı belirtildi. T.K. ve ailesinin bu dolandırıcılık olayında toplam zararlarının 20 bin Euro olduğu belirtildi. Zararı karşılamayan anne ve kızı 'dolandırıcılık' suçundan 'iyi hal' indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ile 58 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu paranın da 10 eşit taksitle ödenmesini hükmetti.