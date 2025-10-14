Yerlikaya açıkladı! 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyasının daha JASAT tarafından aydınlatıldığını bildirdi. Yerlikaya, "Diyarbakır’da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayında cesedi bulunan bir şahsın katili, JASAT’ımız tarafından tespit edildi ve yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 9 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağara içerisinde tanınmayacak biçimde bir ceset bulunduğunu ancak kimliğinin belirlenemediğini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalar sonucu; maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi" bilgisini verdi.

3 Nisan 2007 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunduğunu ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamadığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Soruşturma kapsamında; 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca şu bilgileri verdi:

"Şanlıurfa’da; Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl’de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan Jandarma Dedektiflerimiz, bu kez de Diyarbakır’da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı. Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz (JASAT) 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı. JASAT’ımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden iz sürmeye, canla başla çalışmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmadan aydınlatılması için dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."