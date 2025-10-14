Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şirkete el konuldu! Yurt dışına çıkmak istedi, hayatının şokunu yaşadı

Şirkete el konuldu! Yurt dışına çıkmak istedi, hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da yaşayan Ali - Vildan çifti Üsküdar'daki lüks bir AVM'ye giderek Dussa Turizm'den Paris- Benelux turu satın aldı. Turizm şirketini arkadaşlarına da öneren çift bir sonraki gidişinde şaşkına çeviren bir gerçekle karşılaştı. Paris hayalleri adliyeye kadar uzandı, şirkete önce el konuldu sonra kapatıldı...

Eczacı Ali D. ve eşi Vildan D., 2023 Nisan ayında İstanbul Üsküdar'daki lüks bir alışveriş merkezinde gezerken "Dussa Turizm" adlı ofise girerek Paris- Benelux turu satın aldı.

2 BİN 800 EURO NAKİT ÖDEME YAPTI

Ofiste görevli Nermin Ş., çifte bir haftalık Paris turunu tanıttı. Tur için 2 bin 800 euro (yaklaşık 130 bin TL) nakit ödeme, çalışan Rukiye B.'ye yapıldı. Karşılığında şirket kaşesi bulunan, antetli kağıda yazılmış bir makbuz verildi.

ARKADAŞLARI İÇİN GİTTİLER, GERÇEĞİ ÖĞRENDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre; tur tarihi yaklaştığında Ali D., başka bir arkadaşına Prag turu almak için aynı ofise gitti. Bu sırada, kendisinin satın aldığı Paris turuna dair hiçbir rezervasyon kaydı olmadığını fark etti. Özel tur şirketiyle görüştüğünde de adlarına yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı ortaya çıktı.

ŞİRKETE EL KONULDU!

Ali D. ve eşi savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Ofisin sahibi Duygu Y., suçu çalışanı Rukiye B.'ye atarak, parayı izinsiz aldığını ve sahte makbuz düzenlediğini öne sürdü. Ancak Duygu Y. hakkında benzer yöntemlerle açılmış birçok dolandırıcılık dosyası bulundu. Özel tur şirketi, Ali D.'nin mağduriyetini gidermek için Paris turunu düzenledi. Dussa Turizm'e el konularak ofis kapatıldı. Savcılık, Duygu Y. için 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

