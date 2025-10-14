Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'da sıcak saatler! Polisleri peşine taktı, vurularak yakalandı

İstanbul'da sıcak saatler! Polisleri peşine taktı, vurularak yakalandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bakırköy'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalışırken 5 polis aracına çarptı. Şüpheli, uyarı ateşi sonrası kaçmaya devam edince kovalamaca sonucu silahla vurularak yakalandı.

Olay Bakırköy'de gece 01.30 sıralarında meydana geldi. Kennedy Caddesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri seyir halindeki 34 MTC 95 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Otomobili kullanan ismi öğrenilemeyen sürücü ise durmayarak kaçtı.

EKİP OTOLARINA ÇARPARAK YOLUNA DEVAM ETTİ

Polis ekipleri kaçan otomobili takibe aldı. Bir süre polis ekiplerinin kovaladığı otomobil takip esnasında polis araçlarına da çarparak yoluna devam etti.

İstanbul'da sıcak saatler! Polisleri peşine taktı, vurularak yakalandı - 1. Resim

POLİS ATEŞ AÇTI

Bu sırada polis ekipleri şüpheli aracı durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı. Sürücü ise durmayarak kaçmaya devam etti. Uzun bir süre polis ekiplerinin kovaladığı otomobil tekrar Kennedy Caddesine geldiği esnada kaza yapınca kovalamaca son buldu ve polis ekipleri şüpheliyi yakaladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Cadde üzerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için polis ekipleri tarafından araç geçişine kapatıldı. Gelen araçlar yan yola yönlendirildi. Polis ekipleri kaza sonrası yakalanan araçta detaylı inceleme yaptı. Şüphelinin kullandığı otomobil ve kazaya karışan ekip araçları çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı caddeyi yeniden trafiğe açtı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

