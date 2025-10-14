Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adanaspor lokantada mahsur kalmıştı! Hesabı ödeyen Yeşilova'dan zehir zemberek sözler

Adanaspor lokantada mahsur kalmıştı! Hesabı ödeyen Yeşilova'dan zehir zemberek sözler

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Adanaspor'da hafta sonu skandal bir gelişme yaşanmıştı. Turuncu-beyazlı takım kafilesi, Fethiyespor deplasmanı yolculuğu sırasında, mola verilen dinlenme tesisindeki lokantada hesap ödenmeyince mahsur kalmıştı. Teknik direktör Yüksel Yeşilova, gerekli ödemeyi yapmış ve krizi çözmüştü. Adanaspor ile yollarını ayırdığını açıklayan Yeşilova, yönetimi hedef alan sert açıklamalar yaptı.

Maddi sıkıntılar sebebiyle sıkıntılı güğnelr geçiren Adanaspor'da takım kafilesi, Fethiyespor maçına giderken yemek molası vermiş, hesap ödenmeyince oyuncular lokantada mahsur kalmıştı. Teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın hesabı ödemesi sonucu Adana yolculuğu devam etmişti. 53 yaşındaki teknik adam, çok konuşulan lokanta krizi hakkında açıklama yaptı.

"3 BİN 600 TL VE 500 TL GÖNDERDİM"

Ajansspor'a konuşan Yüksel Yeşilova, Adanaspor'dan ayrıldığını duyurdu ve süreci avukatının yönettiğini söyledi.Lokantada yaşananlarıanlatan Yeşilova, "Fethiye deplasmanına giderken ekibin başında Mesut Hoca (yardımcı antrenör) vardı. Ben deplasmanlara kendi aracımla gidiyorum. Kadir Yılmaz diye bir kişi velileri arıyor, ‘Tesiste mahsur kaldık, ücreti atın’ diyor. Bu sırada velilerden 2'si beni aradı, durumu anlattı. Sonrasında tesis müdürüyle iletişime geçtim ve 3 bin 600 TL gönderdim, ardından 500 TL daha attım. Sonra yardımcılarıma ‘Geri dönün’ dedim" ifadelerini kullandı.

Adanaspor lokantada mahsur kalmıştı! Hesabı ödeyen Yeşilova'dan zehir zemberek sözler - 1. Resim

"TESİSTE ELEKTRİK YOK, SU YOK, DOKTOR YOK"

Olayın basına 3 bin 500 TL olarak yansıdığını ancak 4 bin 100 TL ödediğini belirten Yüksel Yeşilova, "Takım sıkıntı yaşamasın diye hep sustum. Bana ‘Yüksel Hoca tazminat peşinde’ diyorlar ama tesiste elektrik yok, su yok, masör yok, doktor yok. Sözleşmemi tek taraflı feshedebilirdim ama düzelir diye bekledim" ifadelerini kullandı.

Adanaspor lokantada mahsur kalmıştı! Hesabı ödeyen Yeşilova'dan zehir zemberek sözler - 2. Resim

"YILLIK 5 MİLYON TL KAZANIYORUM"

Yeşilova, Adanaspor'dan yıllık 5 milyon TL kazandığını ifade ederek, "Yardımcılarımla birlikte aylık 500 bin TL alıyorum. 10 milyon TL tazminat hakkım var. Eğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirmezse mahkeme kimin haklı olduğuna karar verecek. 4 aydır ücret alamıyorum. Başkan Ergin Göleli ile geçen haftaya kadar görüşüyordum ama WhatsApp'tan engelledim. Normal arayarak ulaşabilirler" sözlerini sarf etti.

