Adanaspor lokantada mahsur kalmıştı! Hesabı ödeyen Yeşilova'dan zehir zemberek sözler

Maddi sıkıntılar sebebiyle sıkıntılı güğnelr geçiren Adanaspor'da takım kafilesi, Fethiyespor maçına giderken yemek molası vermiş, hesap ödenmeyince oyuncular lokantada mahsur kalmıştı. Teknik direktör Yüksel Yeşilova'nın hesabı ödemesi sonucu Adana yolculuğu devam etmişti. 53 yaşındaki teknik adam, çok konuşulan lokanta krizi hakkında açıklama yaptı.

"3 B İ N 600 TL VE 500 TL G Ö NDERD İ M"

Ajansspor'a konuşan Yüksel Yeşilova, Adanaspor'dan ayrıldığını duyurdu ve süreci avukatının yönettiğini söyledi.Lokantada yaşananlarıanlatan Yeşilova, "Fethiye deplasmanına giderken ekibin başında Mesut Hoca (yardımcı antrenör) vardı. Ben deplasmanlara kendi aracımla gidiyorum. Kadir Yılmaz diye bir kişi velileri arıyor, ‘Tesiste mahsur kaldık, ücreti atın’ diyor. Bu sırada velilerden 2'si beni aradı, durumu anlattı. Sonrasında tesis müdürüyle iletişime geçtim ve 3 bin 600 TL gönderdim, ardından 500 TL daha attım. Sonra yardımcılarıma ‘Geri dönün’ dedim" ifadelerini kullandı.

"TESİSTE ELEKTR İ K YOK, SU YOK, DOKTOR YOK"

Olayın basına 3 bin 500 TL olarak yansıdığını ancak 4 bin 100 TL ödediğini belirten Yüksel Yeşilova, "Takım sıkıntı yaşamasın diye hep sustum. Bana ‘Yüksel Hoca tazminat peşinde’ diyorlar ama tesiste elektrik yok, su yok, masör yok, doktor yok. Sözleşmemi tek taraflı feshedebilirdim ama düzelir diye bekledim" ifadelerini kullandı.

"YILLIK 5 M İ LYON TL KAZANIYORUM"

Yeşilova, Adanaspor'dan yıllık 5 milyon TL kazandığını ifade ederek, "Yardımcılarımla birlikte aylık 500 bin TL alıyorum. 10 milyon TL tazminat hakkım var. Eğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirmezse mahkeme kimin haklı olduğuna karar verecek. 4 aydır ücret alamıyorum. Başkan Ergin Göleli ile geçen haftaya kadar görüşüyordum ama WhatsApp'tan engelledim. Normal arayarak ulaşabilirler" sözlerini sarf etti.