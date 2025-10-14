Zirveye damga vuran anlar! Trump ve Macron adeta bilek güreşine tutuştu

Mısır'ın Şarm el Şeyh şehrinde düzenenlenen Gazze zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ülkenin lideri geldi.

İsrail’deki temaslarının ardından Mısır’a ulaşan Trump, Mısır’daki zirve öncesi Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

BİLEK GÜREŞİNE TUTUŞTULAR

Öte yandan zirve ilginç anlara da sahne oldu. Trump ile Macron kameraların karşısına geçerek poz verirken aynı zamanda bilek güreşine tutuştu.

O anlar basın mensuplarının kameralarına saniye saniye yansıdı.