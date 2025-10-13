Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cennetin Çocukları dizisi Nilüfer kim, gerçek adı ne?

Cennetin Çocukları dizisi Nilüfer kim, gerçek adı ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cennetin Çocukları dizisi Nilüfer kim, gerçek adı ne?
Cennetin Çocukları dizisinde Nilüfer karakterini canlandıran Yaren Ekim Bölük ismi dikkat çekti. Tiyatro geçmişiyle bilinin Ekim Bölük kariyeri ve daha öce yer aldığı projeler merak ediliyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi, oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizide Süleyman’ın ortanca kızı "Nilüfer kimdir, gerçek adı ne?" izleyiciler tarafından araştırılıyor. 

CENNETİN ÇOCUKLARI NİLÜFER KİM, GERÇEK ADI NE?

Süleyman’ın ortanca kızı Nilüfer'i Yaren Ekim Bölük canlandırıyor. Nilüfer, güzelliğiyle dikkat çekse de eğitim hayatının yarım kalması onu derinden etkileyen yönlerinden biridir. 

YAREN EKİM BÖLÜK KİMDİR?

Yaren Ekim Bölük, tiyatro kökenli genç bir oyuncudur. Sahne sanatlarıyla ilgilenen Bölük, çeşitli tiyatro oyunlarında oyunculuk ve reji asistanlığı yaptı. Profesyonel olarak ilk dizi projesi Cennetin Çocukları oldu. Oyuncu, dizide Süleyman’ın ortanca kızı Nilüfer karakterini canlandırıyor. 

