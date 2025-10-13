VGM burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

VGM. burs başvurusu 2025-2026 dönemi öncesi adaylar tarafından takip ediliyor. Ülkemizde binlerce öğrencinin eğitim hayatını destekleyen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor.

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025-2026 AÇIKLANDI MI, AYIN KAÇINDA?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularına göre, ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları başlamış olup, yükseköğrenim burs başvuruları iseYKS ve DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre belirlenecek ve kesin tarihler VGM'nin resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) ve yükseköğrenim (ön lisans, lisans) burs başvuru tarihleri ile ilgili duyuru yayımladı.

VGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2025 – 2026 eğitim yılında Genel Müdürlüğümüz eğitim yardımı/burs başvuru dönemi başlamıştır. Ortaöğrenim eğitim yardımları için başvuru tarihlerimiz belirlenmiş olup yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2025 yılı YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirlenecektir. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri kesinleştiğinde bu sayfada duyurulacaktır."