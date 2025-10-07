VGM bursu ne kadar 2025? Üniversite bursu miktarı araştırılıyor

Yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte, öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri VGM burslarının miktarı oldu. 2025 VGM bursu ne kadar ve başvuru tarihi merak ediliyor.

VGM BURSU NE KADAR 2025?

2025 yılı itibarıyla yapılan açıklamalarda, ortaöğrenim öğrencilerine verilen burs miktarı aylık 1.250 TL olarak duyuruldu. Yükseköğrenim (önlisans/lisans) öğrenciler için ise burs miktarı 3.000 TL olarak açıklandı.

Bu burslar, eğitim yılı boyunca belirli aylarda öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Ortaöğrenim bursları genellikle 9 ay (Ekim-Haziran) süresince verilirken, yükseköğrenim bursları 8 ay boyunca yapılabiliyor.

2025 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim-15 Ekim 2025 tarihleri arasında online olarak kabul ediliyor. Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise henüz kesinleşmedi. ÖSYM’nin YKS ve DGS ek tercih tarihlerine bağlı olarak VGM tarafından daha sonra duyurulacak.