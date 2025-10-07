Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı?

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'a KDV dahil 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında transfer olan takım kaptanı Uğurcan Çakır hakkında açıklama yaptı.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

HT Spor canlı yayınında konuşan Ertuğrul Doğan, 'Süper Lig'de bir takımdan diğerine giden en pahalı oyuncu' olan 29 yaşındaki kalecinin bonservisinin tamamını almadıklarını belirtirken, gelen paranın nereye harcandığını da paylaştı.

"BONSERVİSLER, MAAŞLAR VE VERGİ ÖDEMELERİ..."

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor, öyle bir şey yok. Zaten paranın tamamı gelmedi. Kulübün sabit ödemeleri, transferler, gelen oyuncuların bonservisleri ve maaş ödemeleri... Gelen para da bunlarda kullanılıyor, vergi ödemelerinde kullanılıyor. Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez. Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz" ifadelerini kullandı.