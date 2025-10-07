Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı?

Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı?

- Güncelleme:
Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır&#039;dan gelen bonservis nereye harcandı?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, geçtiğimiz ay rekor bonservisle (KDV dahil 36 milyon euro) Galatasaray'a 5 yıllık imza atmıştı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'da sergilediği performansla alkış alan milli file bekçisinin transferinden gelen paranın nerelerde kullanıldığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray'a KDV dahil 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında transfer olan takım kaptanı Uğurcan Çakır hakkında açıklama yaptı.

Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı? - 1. Resim

TARİHE GEÇEN TRANSFER

HT Spor canlı yayınında konuşan Ertuğrul Doğan, 'Süper Lig'de bir takımdan diğerine giden en pahalı oyuncu' olan 29 yaşındaki kalecinin bonservisinin tamamını almadıklarını belirtirken, gelen paranın nereye harcandığını da paylaştı.

Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı? - 2. Resim

"BONSERVİSLER, MAAŞLAR VE VERGİ ÖDEMELERİ..."

Bordo-mavili kulübün başkanı, "Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor, öyle bir şey yok. Zaten paranın tamamı gelmedi. Kulübün sabit ödemeleri, transferler, gelen oyuncuların bonservisleri ve maaş ödemeleri... Gelen para da bunlarda kullanılıyor, vergi ödemelerinde kullanılıyor. Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez. Gelir-gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ertuğrul Doğan açıkladı: Uğurcan Çakır'dan gelen bonservis nereye harcandı? - 3. Resim

 

