Uğurcan Çakır'a büyük onur: Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

- Güncelleme:
Uğurcan Çakır&#039;a büyük onur: Şampiyonlar Ligi&#039;ne damga vurdu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazanılan Liverpool maçındaki performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

Sarı kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.

Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan Çakır, performansıyla haftanın takımında yer almayı başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ

Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Denzel Dumfries (Inter), Federico Gatti (Juventus), Eric Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)

Orta saha: Nicolas Pepe (Villarreal), Martin Odegaard (Arsenal), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)

Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid), Rasmus Hojlund (Napoli)

