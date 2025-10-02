Uğurcan Çakır'a büyük onur: Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, 1-0 kazanılan Liverpool maçındaki performansıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının en iyi 11'ine seçildi.
Galatasaray'ın Liverpool karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan Çakır, performansıyla haftanın takımında yer almayı başardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HAFTANIN 11'İ
Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Denzel Dumfries (Inter), Federico Gatti (Juventus), Eric Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)
Orta saha: Nicolas Pepe (Villarreal), Martin Odegaard (Arsenal), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid), Rasmus Hojlund (Napoli)
