Bu akşam hangi diziler var, Kıskanmak yayınlanacak mı? 7 Ekim TV yayın akışı

7 Ekim 2025 Salı akşamı televizyon ekranları yine dopdolu bir yayın akışıyla izleyicileri karşılayacak. Show TV’de “Bahar”, NOW TV’de “Kıskanmak”, Star TV’de “Kral Kaybederse” ve TV8’de “MasterChef Türkiye” yeni bölümleri merak ediliyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Salı akşamı ekranda gözde diziler sıralanıyor. Show TV’de “Bahar” saat 20.00’de, Star TV’de “Kral Kaybederse” aynı saat diliminde yayınlanacak. ATV kanalında “Gözleri KaraDeniz”, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, NOW TV’de “Kıskanmak” gibi diziler de 20.00'de izleyicilerile buluşacak.

KISKANMAK BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Kıskanmak dizisi 4. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Nahid Sırrı Örik'in klasik romanından uyarlanan bu dram, sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olarak dikkat çekti. Saat 20.00'de başlayacak 4. bölümde Seniha karakterinin aile içi çatışmalarını ve geçmişle yüzleşmesi derinleşiyor.

BAHAR BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI?

"Bahar" bu akşam Show TV'de 53. bölümüyle yayınlanacak. Saat 20.00'de başlayacak bölüm, Demet Evgar ve Buğra Gülsoy'un başrolde yer aldığı dizide Seren'in kazası sonrası gelişen olaylar işlenecek.

KRAL KAYBEDERSE BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Bu akşam Star TV'de yayınlanacak olan "Kral Kaybederse", saat 20.00'de başlayacak. 21. bölümüyle ekrana gelecek dizide Kenan Baran'ın hikayesi derinleşmeye devam ediyor.