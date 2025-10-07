Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, başladı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, başladı mı?

KYK burs başvuruları için geri sayım başladı. 2025-2026 akademik yılıyla beraber üniversiteye başlayan öğrenciler, burs başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. KYK burs başvuruları başlayacağı tarih merak ediliyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi.

2025-2026 akademik yılının başlamasıyla beraber on binlerce genç üniversiteye ilk adımlarını attı. Bu sene üniversiteye başlayan öğrenciler, KYK burslarıyla eğitimlerine destek sağlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından açıklanacak başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. 

KYK bursları, belirli şartlara göre geri ödemeli ya da karşılıksız olarak verilebiliyor. 

2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılacak duyuru ile beraber KYK burs ve kredi başvuruları bu yıl da öğrencilerin erişimine açılacak.

Geçtiğimiz yıl başvurular 8 Ekim'de başlamıştı. Bu yıl da KYK burs ve kredi başvuruların ekim ayının 2. haftası itibarıyla başlaması bekleniyor.

KYK BURSU ZAMLANACAK MI?

KYK burs ve kredilerine zam gelmesi bekleniyor. Son yapılan artışla birlikte burs/kredi ücreti lisans öğrencileri için 3 bin lira olarak belirlendi.

Burs ödemelerinin yüzde 30 zamlanması halinde 3 bin 900 lira, yüzde 40 zamlanması durumunda 4 bin 200 lira ve yüzde 50 artması halinde ise 4 bin 500 liraya çıkacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

