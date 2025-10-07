Pegasus ucuz uçak bileti kampanyasını duyurdu! 9 Euro'dan başlayan yurt dışı biletleri satışta

Pegasus ucuz uçak bileti kampanyası ile Avrupa ve Orta Doğu’nun birçok şehrine uygun fiyatlarla seyahat edilebilecek. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya çıkışlı uçuşlarda Şarm El-Şeyh, Tiran, Atina, Sofya, Bakü, Viyana, Köln, Berlin, Londra ve daha birçok şehre biletler 9 Euro+vergilerden başlıyor.

PEGASUS UCUZ UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

Pegasus, yurt dışı uçuşlarda 9 Euro’dan başlayan fiyatlarla yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve diğer şehirlerden birçok şehre uygun fiyatlı biletler satışa sunuldu.

Şarm El-Şeyh, Hurgada, Tiran, Sofya, Atina, Üsküp, Bükreş, Erivan, Bakü, Tiflis, Batum, Viyana, Köln, Düsseldorf, Berlin, Londra, Paris, Milano ve Dubai gibi destinasyonlar kampanyaya dahil edildi. Fiyatlar tek yön veya gidiş-dönüş seçeneklerinde geçerli olup vergiler hariç başlangıç fiyatları 9 Euro olarak belirlendi.

KAMPANYA NE ZAMAN, ŞARTLAR NELER?

Kampanya bilet satışları 7-8 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Uçuş tarihleri ise 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında olabilecek.

Kampanya kapsamında mobil uygulama üzerinden bilet arama ve satın alma işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

PEGASUS YURT DIŞI BİLET FİYATLARI

Ankara - Şarm El-Şeyh - €9

Şarm El-Şeyh - Ankara - €9

İstanbul - Şarm El-Şeyh - €9

Şarm El-Şeyh - İstanbul - €9

İstanbul - Tiran - €9

Tiran - İstanbul - €9

İstanbul - Saraybosna - €9

Saraybosna - İstanbul - €9

İstanbul - Tuzla - €9

Tuzla - İstanbul - €9

İstanbul - Sofya - €9

Sofya - İstanbul - €9

İstanbul - Atina - €9

Atina - İstanbul - €9

İstanbul - Priştine - €9

Priştine - İstanbul - €9

İzmir - Üsküp - €9

Üsküp - İzmir - €9

İstanbul - Üsküp - €9

Üsküp - İstanbul - €9

İstanbul - Bükreş - €9

Bükreş - İstanbul - €9

İstanbul - Erivan - €9

Erivan - İstanbul - €9

Antalya - Bakü - €9

Bakü - Antalya - €9

Ankara - Bakü - €9

Bakü - Ankara - €9

İstanbul - Bakü - €9

Bakü - İstanbul - €9

Antalya - Tiflis - €9

Tiflis - Antalya - €9

İstanbul - Batum - €9

Batum - İstanbul - €9

İstanbul - Kutaisi - €9

Tiflis - İstanbul - €9

İstanbul - Aktau - €9

Ankara - Viyana - €9

Viyana - Ankara - €9

İstanbul - Viyana - €9

Viyana - İstanbul - €9

Kopenhag - İstanbul - €9

Kayseri - Köln - €9

Köln - Kayseri - €9

Kayseri - Düsseldorf - €9

Düsseldorf - Kayseri - €9

Adana - Düsseldorf - €9

Düsseldorf - Adana - €9

Köln - Diyarbakır - €9

Diyarbakır - Köln - €9