THY'den "Avrupa" kampanyası! Gidiş dönüş 169 dolardan başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk Hava Yolları, Kuzey ve Orta Avrupa ülkelerindeki bazı kentlere özel indirimli bilet kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında bilerler gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

Türk Hava Yolları (THY) yeni bir kampanyaya daha imza attı. 

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yolcular 1 Ekim'e kadar alacakları biletlerle 1 Kasım 2025-18 Mart 2026'da Münih, Düseldorf, Köln ve diğer Almanya şehirlerine 169 dolar, Londra, Manchester, Edinburg ve diğer İngiltere şehirlerine 189 dolar, Cenevre, Zürih, Amsterdam, Brüksel, Viyana, Stokholm, Kopenhag, Oslo ile Helsinki'nin yanı sıra birçok Avrupa şehrine 199 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

THY'den

BİLETLER THY'NİN RESMİ SİTESİNE ÖZEL 

Ekonomi sınıfı için her şey dahil gidiş-dönüş 169 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınabilecek. Bu ücretler bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebiliyor.

Yolcular, kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesinden erişebilecek.

