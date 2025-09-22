Başkanlık seçimi borsaya yansıdı! Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri yükseldi
Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın seçilmesi borsaya da yansıdı. Fener hisselerinde düşüş yaşanırken, Koç hisselerinde ise artış oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu dün gerçekleştirildi. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde Saran galip geldi. Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı olurken, seçim sonuçlarının borsaya yansıması da dikkat çekti.
FENERBAHÇE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ
Güne 13,28 liradan başlayan Fenerbahçe hisseleri 12,81 liraya kadar geriledi. Yüzde 3'ten fazla kayıp yaşayan "FENER" hisseleri saat 12.30 itibarıyla 12,89 lirada bulunuyor.
KOÇ HOLDİNG HİSSELERİ PRİM YAPTI
Koç Holding hisseleri ise yukarı yönlü hareket etti. Geçtiğimiz haftayı 183,50 liradan kapatan "KCHOL" hisseleri 189,60 liraya kadar çıktı. Yüzde 3'ten fazla değer kazanan Koç hisseleri şu sıralar 188,50 lira seviyesinde bulunuyor.
