Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Başkanlık seçimi borsaya yansıdı! Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri yükseldi 

Başkanlık seçimi borsaya yansıdı! Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri yükseldi 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Koç Holding, Borsa, Hisse, Başkanlık Seçimi, Sadettin Saran, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin dün gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un yerine Sadettin Saran'ın seçilmesi borsaya da yansıdı. Fener hisselerinde düşüş yaşanırken, Koç hisselerinde ise artış oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu dün gerçekleştirildi. Ali Koç ve Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde Saran galip geldi. Sadettin Saran Fenerbahçe'nin yeni başkanı olurken, seçim sonuçlarının borsaya yansıması da dikkat çekti.

FENERBAHÇE HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Güne 13,28 liradan başlayan Fenerbahçe hisseleri 12,81 liraya kadar geriledi. Yüzde 3'ten fazla kayıp yaşayan "FENER" hisseleri saat 12.30 itibarıyla 12,89 lirada bulunuyor. 

Başkanlık seçimi borsaya yansıdı! Fenerbahçe hisseleri düştü, Koç hisseleri yükseldi  - 1. Resim

KOÇ HOLDİNG HİSSELERİ PRİM YAPTI

Koç Holding hisseleri ise yukarı yönlü hareket etti. Geçtiğimiz haftayı 183,50 liradan kapatan "KCHOL" hisseleri 189,60 liraya kadar çıktı. Yüzde 3'ten fazla değer kazanan Koç hisseleri şu sıralar 188,50 lira seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray dağıldı, Ali Koç telefona sarıldı! "Beş kez teşekkürler..."Üzerine şirket açıp borçlandırmış! Patronunu önce vurdu, sonra kulağını ısırarak kopardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Warren Buffet, BYD hisselerini 17 yıl sonra sattı! Yaptığı kâr dudak uçuklattı - EkonomiOtomotiv devindeki hisselerini 17 yıl sonra sattıPortföyünde hangi hisseler var? İşte Warren Buffett’ın 2025 temettü geliri - Ekonomiİşte Warren Buffett’ın 2025 temettü geliriBu yıl yüzde 50 primle altını solladı! İşte gümüşten zengin olan ülkeler - Ekonomiİşte gümüşten zengin olan ülkelerTürkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çekti - EkonomiTürkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çektiTüketici güven endeksi eylülde azaldı - EkonomiTüketici güven endeksi eylülde azaldıTarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22 arttı - EkonomiTarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,22 arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...