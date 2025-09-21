Fenerbahçe'de İrfan Can'a olay tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a olay bir tepki geldi.

Yedek kulübesinde yer alan İrfan Can Eğribayat'a kulübe arkasından bir kişi "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" şeklinde seslendi.

İrfan Can Eğribayat, bu tepkiye herhangi bir cevap vermedi.

NE OLMUŞTU

Alanyaspor müsabakasında dört dakikada iki gol bularak öne geçen Fenerbahçe, son anlara 2-1 üstünlükle girerken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası puan kaybını getirdi.

Mücadelenin 90+3. dakikasında Yusuf Özdemir'in üzerine yaptığı kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşarken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, Ederson'un yokluğunda hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribat'ı ıslıkla protesto etti.