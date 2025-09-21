Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de İrfan Can'a olay tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana

Fenerbahçe'de İrfan Can'a olay tepki: Ali Koç'u gönderdin, bravo sana

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de İrfan Can&#039;a olay tepki: Ali Koç&#039;u gönderdin, bravo sana
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribayat'a olay bir tepki geldi.

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a olay bir tepki geldi.

Yedek kulübesinde yer alan İrfan Can Eğribayat'a kulübe arkasından bir kişi "İrfan, Ali Koç'u gönderdin. Bravo sana bravo" şeklinde seslendi.

İrfan Can Eğribayat, bu tepkiye herhangi bir cevap vermedi.

NE OLMUŞTU

Alanyaspor müsabakasında dört dakikada iki gol bularak öne geçen Fenerbahçe, son anlara 2-1 üstünlükle girerken kaleci İrfan Can Eğribayat'ın büyük hatası puan kaybını getirdi. 

Mücadelenin 90+3. dakikasında Yusuf Özdemir'in üzerine yaptığı kafa vuruşunda topu elinden kaçıran İrfan Can, yediği gol sonrası büyük üzüntü yaşarken tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, Ederson'un yokluğunda hatalı gol yiyen İrfan Can Eğribat'ı ıslıkla protesto etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Portekiz, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Açıklama geldi - SporGalatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Açıklama geldiKocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi - SporKocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemediFenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'dan birlik mesajı ve Tedesco açıklaması - SporSaran'dan birlik mesajı ve Tedesco açıklamasıAli Koç'tan veda konuşması: Artık düşmanları dışarı arama zamanı - SporKoç'tan veda konuşması: Artık düşmanları dışarı arama zamanıFenerbahçeli taraftarlardan Sadettin Saran tezahüratı - SporFenerbahçeli taraftarlardan Saran tezahüratıFenerbahçe'de En-Nesyri gerçeği: Tedesco neden 11'de olmadığını açıkladı - SporEn-Nesyri gerçeği: Neden 11'de olmadığını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...