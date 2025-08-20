Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AJET 9 euro uçak bileti kampanyası! Hangi ülkelerde geçerli?

AJet, Avrupa’ya seyahat etmek isteyenler için kaçırılmayacak kampanyasını paylaştı. Sonbahardan ilkbahara uzanan dönemde 9 eurodan başlayan fiyatlarla uçak biletleri satışta! İşte, kampanyanın geçerli olduğu ülkeler...

AJet, Avrupa’ya uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. Toplam 112 bin 224 koltuğun indirimli fiyatlarla sunulduğu AJet9 euro uçak bileti kampanyası, geniş bir tarih aralığında Avrupa’nın farklı noktalarına uçuş imkanı sağlıyor.

AJET 9 EURO UÇAK BİLETİ KAMPANYASI!

AJet, Avrupa’ya seyahat etmeyi planlayan yolcular için dikkat çekici bir kampanya başlattı. 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla sunulan uçak biletleri, 8 kilogram ücretsiz kabin bagajı hakkı içeriyor.

Kampanya, 15 Eylül 2025 ile 19 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek seyahatleri kapsıyor ve toplam 112 bin 224 koltuk için geçerli.

Kampanya, AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından düzenlediği uçuşları içeriyor.

AJET 9 euro uçak bileti kampanyası! Hangi ülkelerde geçerli? - 1. Resim

AJET 9 EURO UÇAK BİLETİ HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ?

AJet’in 9 euro kampanyası, Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç gibi 9 Avrupa ülkesine yapılan uçuşları kapsıyor.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Berlin, Münih, Stuttgart, Londra, Brüksel, Amsterdam, Kopenhag, Zürih ve Budapeşte gibi popüler destinasyonlara seferler düzenleniyor.

Buna ek olarak Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan da bazı Avrupa şehirlerine direkt uçuşlar bulunuyor.

AJET 9 euro uçak bileti kampanyası! Hangi ülkelerde geçerli? - 2. Resim

BİLET NASIL ALINIR?

AJet’in 9 euro kampanyasından faydalanmak isteyen yolcular, biletlerini AJet’in resmi web sitesi “AJet.com” veya mobil uygulaması üzerinden satın alabilir. Destinasyonlarını seçtikten sonra kampanya kapsamındaki uygun fiyatlı biletleri görüntüleyebiliyor.

