Şam-Trablus seferleri başladı! İlk uçuş gerçekleşti

Suriye Arap Haber Ajansı’nın (SANA) aktardığına göre, Suriye Hava Yolları’nın Mitiga seferlerinin başlaması, iki ülkenin hava taşımacılığı alanında iş birliğini güçlendirme ve yolcu hareketliliğini kolaylaştırma iradesini yansıtıyor.

ŞAM-TRABLUS ARASI İLK UÇUŞLAR BAŞLADI

Suriye Hava Yolları Direktörü, Trablus-Şam seferlerinin henüz tarifeli uçuş statüsünde olmadığını, bu uçuşların charter kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Uçuş günlerinin sabitlenmediğini ifade eden yetkili, planlamanın yolcu talebi ve kargo kapasitesine göre yapıldığını kaydetti.

Bingazi seferlerine ilişkin olarak ise gerekli güvenlik onaylarının ve protokollerin tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren direktör, Libya sivil havacılık heyetinin Şam ve Halep havalimanlarını ziyaret etmesinin ardından düzenli uçuşların başlatılacağını açıkladı.

Öte yandan, Suriye Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ashahad El-Salibi, temmuz ayında yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Suriyelilerin seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla Libya’ya doğrudan uçuşların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.