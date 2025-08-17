Suriye'de şiddetli patlama! Halep'te ortalık karıştı

Suriye’nin kuzeyindeki Halep’in el-Meysar bölgesinde bir erkek, üzerinde patlayıcı kemeriyle kendini patlatarak hayatını kaybetti. Olay, devlet haber ajansı SANA tarafından “intihar saldırısı” olarak değerlendirildi.

SALDIRGAN HARİÇ ÖLEN OLMADI

Patlama, El-Vahda Fırını yakınında meydana geldi.

SANA’ya bilgi veren isimsiz bir kaynak, saldırganın patlayıcı kemerinin infilak ettiğini, olayda sivil vatandaşların zarar görmediğini aktardı.

Güvenlik güçleri, saldırganın kimliğini tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Suriye’de, Beşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024’te 24 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından kurulan yeni yönetim, ülke genelinde güvenliği sağlama çalışmalarını yoğunlaştırdı.