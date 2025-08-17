Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DEAŞ operasyonu sona eriyor! Irak'ta koalisyon görevinde sona gelindi, Suriye'de ise devam edecek

DEAŞ operasyonu sona eriyor! Irak'ta koalisyon görevinde sona gelindi, Suriye'de ise devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak, ABD ile gerçekleştirilen uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini bu Eylül ayında sona erdireceğini açıkladı. Koalisyonun Suriye’deki askeri varlığı ise Eylül 2026’ya kadar devam edecek.

Irak, uluslararası DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini bu Eylül ayında sona erdireceğini açıkladı.

Ülke, hükümetin silahlı kuvvetlerini güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, Bağdat yönetimi Eylül 2024’te Washington ile koalisyonun Irak’taki görevini 12 ay içinde sonlandırma konusunda anlaşmaya varmıştı.

DEAŞ operasyonu sona eriyor! Irak'ta koalisyon görevinde sona gelindi, Suriye'de ise devam edecek - 1. Resim

IRAK'TAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'E KARŞI KOALİSYONDA SONA DOĞRU: TARİH BELLİ OLDU

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani’nin danışmanı Hüseyin Elavi, resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, “Koalisyonun Bağdat’taki karargahı ve Ayn el-Esed Hava Üssü’ndeki varlığı resmi olarak Eylül 2025’te sona erecek. Bu tarih, Irak güvenlik güçlerinin kapasite geliştirilmesine ve danışmanlık faaliyetlerine odaklanacak yeni bir güvenlik iş birliği aşamasının başlangıcı olacak” dedi.

DEAŞ operasyonu sona eriyor! Irak'ta koalisyon görevinde sona gelindi, Suriye'de ise devam edecek - 2. Resim

BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Elavi, Irak hükümetinin resmi gündemini uygulama konusundaki kararlılığını vurgulayarak, silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesi, koalisyon görevlerinin sonlandırılması ve koalisyon ülkeleriyle güvenlik ilişkilerinin siyasi, ekonomik ve kültürel bağlara dayalı istikrarlı ikili savunma ortaklıklarına dönüştürülmesi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

DEAŞ operasyonu sona eriyor! Irak'ta koalisyon görevinde sona gelindi, Suriye'de ise devam edecek - 3. Resim

SURİYE'DE DEVAM EDECEK

Elavi, anlaşmanın uygulanmasının istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

Koalisyonun Irak’taki görevini sonlandırma sürecinin ikinci aşamasının Eylül 2026’da tamamlanması planlanıyor.

ABD öncülüğünde kurulan DEAŞ karşıtı Küresel Koalisyon, Eylül 2014’te 89 ülke ve kurumun katılımıyla oluşturulmuş, Irak ve Suriye’de terör örgütünün varlığını ortadan kaldırmayı hedeflemişti.

Koalisyonun Suriye’deki askeri varlığı ise Eylül 2026’ya kadar devam edecek ve bu süre zarfında kuzeydoğu Suriye’de DEAŞ tehdidinin yeniden ortaya çıkmasının önüne geçilecek.

Şu anda ABD, görev kapsamında Irak’ta yaklaşık 2 bin 500 asker bulunduruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

