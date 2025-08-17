Issızlığın ortasında tüyler ürperten görüntüler! Musul'da toplu mezarlar ortaya çıktı

Irak, bölgedeki birçok ülke gibi yıllarca terör örgütü DEAŞ ile mücadele etti.

Ülkenin kuzeyinde, bu mücadelenin ürkütücü sonuçlarından biri ortaya çıktı.

IRAK'TA TÜYLER ÜRPERTEN KAZI

Musul kenti yakınlarında bulunan Khasfa bölgesinde, terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü düşünülen binlerce kişinin gömüldüğü toplu mezarda kazı çalışmaları başladı.

Çalışmalarda kemik parçaları ve kafataslarına rastlandı.

Irak'taki DEAŞ birliklerini, ABD'nin başını çektiği koalisyon 2014 yılı Haziran ayından beri bombalamaktadır. Irak Ordusu hem ABD hem de İran tarafından destek ile yeniden yapılandırılmıştır.