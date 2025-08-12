Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyor

Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Komşu ile Ankara&#039;da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye-Irak Üst Düzey Gümrük Toplantısı'nda, iki ülke gümrük idareleri arasında yakın işbirliğinin sürdürülmesi ve "Türkiye-Irak Ortak Gümrük Komitesi" mekanizmasının kurulması dahil yakın eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalındı.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Irak Üst Düzey Gümrük Toplantısı'nın, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Irak Ulaştırma ve Gümrük İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Korgeneral Sami Abdulhussain Radhi Al Sudani başkanlıklarında Ankara'da düzenlendi.

Toplantıda, Irak ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yönelik "gümrükler" alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyor - 1. Resim

İkili ticaret ve transit konularında mevcut uygulamaların kapsamlı şekilde görüşüldüğü toplantıda, gümrük kapılarının kapasitesinin artırılmasıyla ticaret akışının hızlı ve güvenli şekilde kolaylaştırılmasının önemi vurgulandı.

Komşu ile Ankara'da üst düzey toplantı! Irak ile beklenen mekanizma kuruluyor - 2. Resim

GÜMRÜK MEKANİZMASI KURULMASI İÇİN MUTABIK KALINDI 

Toplantı neticesinde, iki ülke gümrük idareleri arasında yakın işbirliğinin sürdürülmesi ve Türkiye-Irak Ortak Gümrük Komitesi mekanizmasının kurulması dahil yakın eşgüdümün sağlanması hususunda mutabık kalındı.

Görüşmede, Irak ile 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni gümrük kapılarıyla ticaretin daha da güçlendirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremler - Gündem6.1 ile sallanan Balıkesir'de üst üste depremlerHavada panik anları! "Gerekirse Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım" - Gündem"Gerekirse göle iniş yapacağım"Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - GündemSıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladıGürcistan Cumhurbaşkanı Ankara'da! "Ticaret hedefi 5 milyar dolar" - GündemKomşu ülke lideri Ankara'da! "Ticaret hedefi 5 milyar dolar"Gülsüm Özer, CHP'den ve tüm görevlerinden istifa etti! "Zor günümde yanımda yer almadılar" - GündemCHP'den ve tüm görevlerinden istifa ettiBakan Kurum deprem bölgesinde... "100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz" - GündemBakan Kurum deprem bölgesinde... "100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz"
Sonraki Haber Yükleniyor...