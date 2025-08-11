Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Irak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılar

Irak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Irak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılar
Irak, Bağdat, Karanlık, Çevre Kirliliği, Jeneratör, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak, Başkent Bağdat olmak üzere geniş çaplı elektrik kesintileri nedeniyle adeta karanlığa gömüldü. Ülkede yıllardır çözüm bulunamayan elektrik kesintileri sorununa karşı çevre kirliliğine neden olan ücretli mahalle jeneratörleri devreye giriyor.

Irak adeta karanlığı gömüldü.

Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta kesimindeki kentler ile güneydeki şehirlerde aniden elektrik kesintisi yaşandı.

Irak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılar - 1. Resim

ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

Elektrik kesintilerine ilişkin Elektrik Bakanlığından ya da diğer ilgili kurumlardan henüz bir açıklama yapılmaması dikkati çekti.

Irak'ta ulusal elektrik hizmeti günlük ancak ortalama 5 ila 8 saat verilebiliyor.

Irak karanlığa gömüldü! Tamamen elektriksiz kaldılar - 2. Resim

Ülkede yıllardır çözüm bulunamayan elektrik kesintileri sorununa karşı çevre kirliliğine neden olan ücretli mahalle jeneratörleri devreye giriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

