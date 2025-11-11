Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > A Milli Futbol Takım kadrosunda 2 sürpriz isim

A Milli Futbol Takım kadrosunda 2 sürpriz isim

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
A Milli Futbol Takım kadrosunda 2 sürpriz isim
A Milli Takım, Bulgaristan, İspanya, Vincenzo Montella, İsak Vural, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına devam etti. Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundaki Ayberk Karapo ve İsak Vural da yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da sahasında Bulgaristan ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan hazırlık çalışmasıyla başladı. Sonrasında oyuncular iki gruba ayrıldı. Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular, yenilenme idmanı için salonda kalmaya devam etti. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından sahada pas çalışması gerçekleştirdi. Sahada hücum ve savunma organizasyonlarına çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel oyunla tamamlandı.

A Milli Futbol Takım kadrosunda 2 sürpriz isim - 1. Resim

A Milli Takım'ın bugün gerçekleştirdiği çalışmada Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundaki Ayberk Karapo ve İsak Vural da yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyonunun yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da ay-yıldızlıların antrenmanını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ve İspanya maçının hazırlıklarını yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ve ABD arasında "Refah Planı" iddiası: Trump'ın damadından Jet hızıyla yalanlama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jose Mourinho'dan şoke eden talep: Kötü başladı - SporJose Mourinho'dan şoke eden talep: Kötü başladıReal Madrid'de Arda Güler ile Bellingham arasında gergin anlar: Tam bir kaos ortamıydı - SporArda Güler ile Bellingham arasında gergin anlarMilliler adını finale yazdırdı! Rakip belli oldu - SporMilliler adını finale yazdırdı! Rakip belli olduFırat Aydınus'tan bahis skandalı açıklaması: UEFA’dan uyarı geldi - SporFırat Aydınus'tan bahis skandalı açıklaması: UEFA’dan uyarı geldiCristiano Ronaldo emeklilik tarihini açıkladı: Futbolu bırakacağım - SporCristiano Ronaldo emeklilik tarihini açıkladıBüyük şaşkınlığa neden oldu: Victor Osimhen nerede? - SporBüyük şaşkınlığa neden oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...