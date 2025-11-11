Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Jose Mourinho'dan şoke eden talep: Kötü başladı

Jose Mourinho'dan şoke eden talep: Kötü başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Jose Mourinho&#039;dan şoke eden talep: Kötü başladı
Jose Mourinho, Benfica, Şampiyonlar Ligi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başında Teknik Direktör Jose Mourinho, istediği başlangıcı yapamazken ara transfer dönemindeki talebiyle yönetimin işini zorlaştırdı.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibinde kötü bir başlangıç yaparken transfer dönemi için şoke eden bir talepte bulundu.

TAM 5 TRANSFER İSTEDİ

Record'un haberine göre; Jose Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transferi istediği kaydedildi.

BENFICA'DA KÖTÜ BAŞLADI

Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Jose Mourinho, Portekiz ekibinin başında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

DEVLER LİGİ'NDE 3'TE 0 ÇEKTİ

62 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangın dördüncü gününde! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyorKartal'da taksiciye cep telefonlu darp! Yol uzatma tartışması karakolda bitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Real Madrid'de Arda Güler ile Bellingham arasında gergin anlar: Tam bir kaos ortamıydı - SporArda Güler ile Bellingham arasında gergin anlarMilliler adını finale yazdırdı! Rakip belli oldu - SporMilliler adını finale yazdırdı! Rakip belli olduFırat Aydınus'tan bahis skandalı açıklaması: UEFA’dan uyarı geldi - SporFırat Aydınus'tan bahis skandalı açıklaması: UEFA’dan uyarı geldiCristiano Ronaldo emeklilik tarihini açıkladı: Futbolu bırakacağım - SporCristiano Ronaldo emeklilik tarihini açıkladıBüyük şaşkınlığa neden oldu: Victor Osimhen nerede? - SporBüyük şaşkınlığa neden oldu!Damien Comolli'ye yeni görev: İtalyan devinin başına geçti - SporDamien Comolli'ye yeni görev: İtalyan devinin başına geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...