Jose Mourinho'dan şoke eden talep: Kötü başladı
Fenerbahçe'den gönderildikten sonra Portekiz ekibi Benfica'nın başında Teknik Direktör Jose Mourinho, istediği başlangıcı yapamazken ara transfer dönemindeki talebiyle yönetimin işini zorlaştırdı.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibinde kötü bir başlangıç yaparken transfer dönemi için şoke eden bir talepte bulundu.
TAM 5 TRANSFER İSTEDİ
Record'un haberine göre; Jose Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transferi istediği kaydedildi.
BENFICA'DA KÖTÜ BAŞLADI
Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Jose Mourinho, Portekiz ekibinin başında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
DEVLER LİGİ'NDE 3'TE 0 ÇEKTİ
62 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
