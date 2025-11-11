Jose Mourinho'dan şoke eden talep: Kötü başladı

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz ekibinde kötü bir başlangıç yaparken transfer dönemi için şoke eden bir talepte bulundu.

TAM 5 TRANSFER İSTEDİ

Record'un haberine göre; Jose Mourinho, ocak ayı transfer dönemi için yönetimden 5 bölgeye transfer istedi. Haberde Mourinho'nun sağ kanat, sol kanat, orta saha, sol bek ve forvet transferi istediği kaydedildi.

BENFICA'DA KÖTÜ BAŞLADI

Benfica'da Bruno Lage'nin yerine göreve gelen Jose Mourinho, Portekiz ekibinin başında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

DEVLER LİGİ'NDE 3'TE 0 ÇEKTİ

62 yaşındaki çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.