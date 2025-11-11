Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangın dördüncü gününde! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangın dördüncü gününde! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına 2 helikopterle müdahale ediliyor. Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Dört gündür bölgede yoğun bir yangın vardı. Ekipler zorlu arazi şartlarından dolayı giremiyordu. Yangının büyük bir kısmı söndürülürken, maalesef ovanın bir kısmı tamamen küle döndü. Diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nehil Sazlığı'nda çıkan yangına 4 gündür müdahale ediliyor.

Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangın dördüncü gününde! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor - 1. Resim

Bataklık arazi nedeniyle ekiplerin araçları sazlığa giremezken, itfaiye, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Hakkari'de Nehil Sazlığı'ndaki yangın dördüncü gününde! Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor - 2. Resim

YANGIN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE

Karadan güçlükle yangına müdahale edilirken, havadan da 2 helikopter alevlere müdahale ediliyor.

Helikopterler, Dilimli Barajı’ndan aldıkları su ile yangına havadan müdahalede bulunurken, yüzlerce kuş türünün hayat alanı olan ovanın bir kısmının tamamen küle döndüğü görüldü.

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Dört gündür bölgede yoğun bir yangın vardı. Ekipler zorlu arazi şartlarından dolayı giremiyordu. Diyarbakır Orman Müdürlüğünden 2 helikopter gönderildi. Yangının büyük bir kısmı söndürülürken, maalesef ovanın bir kısmı tamamen küle döndü. Diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı! Parfüm fabrikası 6 işçiye mezar olmuştu - GündemKocaeli'deki yangına ilişkin 7 kişi tutuklandı!İBB'deki ihale usulsüzlükleri iddianamede: 87 ihale, 308 milyon lira kamu zararı!  - GündemİBB'deki ihale usulsüzlükleri iddianamedeBakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: İlk 10 belediyeden 8’i CHP’li - GündemIşıkhan: SGK’ya borcu olan ilk 10 belediyeden 8’i CHP’liCumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile 'düşen kargo uçağını' görüştü - GündemErdoğan, Kobakhidze ile 'düşen kargo uçağını' görüşSosyal medyada "iletişim çadırı" kuruldu! İmamoğlu gerçek dışı haberleri oradan yaptırdı - GündemSosyal medyada "iletişim çadırı" kuruldu!RTÜK'ten düşen kargo uçağına ilişkin medya kuruluşlarına uyarı! - GündemRTÜK'ten düşen kargo uçağına ilişkin medyaya uyarı
Sonraki Haber Yükleniyor...