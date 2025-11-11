Rusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Rusya’nın bütçe açığı yılın ilk 10 ayında artan harcamalar nedeniyle 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 51,9 milyar dolar) ulaştı.

Bakanlık, açığın geçen yılın aynı dönemine göre 53,1 milyar dolar daha yüksek olduğunu belirtti.

Ülkenin bütçe gelirleri, yılın ilk 10 ayında yıllık bazda yüzde 0,8 artarak 369,3 milyar dolara yükseldi.

ÜLKEDE HARCAMALAR ARTIYOR

Aynı dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 15,4 artarak 421,2 milyar dolara çıktı.

Bakanlık açıklamasında, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 276,7 milyar dolar, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 92,6 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca bütçe açığının GSYH’ye oranının şu anda yüzde 1,6 olduğu, 2025 sonuna kadar bu oranın yüzde 2,6’ya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

SAVUNMA SANAYİSİ HARCAMALARI BELİRLEYİCİ OLDU

Rusya’da bütçe harcamaları son yıllarda, özellikle 2022 başında Ukrayna savaşının başlamasından bu yana savunma sanayisine yapılan harcamalar nedeniyle önemli ölçüde arttı.

Ayrıca, Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, ülkenin Avrupa petrol ve doğalgaz pazarlarına erişimini önemli ölçüde kaybetmesine yol açtı.