Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi

Rusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Rusya&#039;nın ekonomisinde &#039;savaş&#039; alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi
Rusya, Savaş, Bütçe Açığı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle sürerken, Rusya'daki harcamalar da bu nedenle artmaya devam ediyor. Ülkedeki bütçe açığı yılın ilk 10 ayında artan harcamalar nedeniyle 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 51,9 milyar dolar) ulaştı.

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Rusya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Rusya’nın bütçe açığı yılın ilk 10 ayında artan harcamalar nedeniyle 4,2 trilyon rubleye (yaklaşık 51,9 milyar dolar) ulaştı.

Bakanlık, açığın geçen yılın aynı dönemine göre 53,1 milyar dolar daha yüksek olduğunu belirtti.

Ülkenin bütçe gelirleri, yılın ilk 10 ayında yıllık bazda yüzde 0,8 artarak 369,3 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi - 1. Resim

ÜLKEDE HARCAMALAR ARTIYOR

Aynı dönemde bütçe harcamaları ise yüzde 15,4 artarak 421,2 milyar dolara çıktı.

Bakanlık açıklamasında, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 276,7 milyar dolar, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 92,6 milyar dolar olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca bütçe açığının GSYH’ye oranının şu anda yüzde 1,6 olduğu, 2025 sonuna kadar bu oranın yüzde 2,6’ya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Rusya'nın ekonomisinde 'savaş' alarmı! Harcamalar arttı, 51,9 milyar dolar açık verildi - 2. Resim

SAVUNMA SANAYİSİ HARCAMALARI BELİRLEYİCİ OLDU

Rusya’da bütçe harcamaları son yıllarda, özellikle 2022 başında Ukrayna savaşının başlamasından bu yana savunma sanayisine yapılan harcamalar nedeniyle önemli ölçüde arttı.

Ayrıca, Rus enerji sektörüne uygulanan yaptırımlar, ülkenin Avrupa petrol ve doğalgaz pazarlarına erişimini önemli ölçüde kaybetmesine yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: İlk 10 belediyeden 8’i CHP’li
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Macron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyor - DünyaMacron'dan Filistin'e tarihi adım! Ortak komite kuruluyorTrump-Putin zirvesi olacak mı? Rus Bakan Lavrov'dan açıklama - DünyaTrump-Putin zirvesi olacak mı?İngiltere, ABD ile istihbarat paylaşımını askıya aldı! - Dünyaİngiltere, ABD’ye bilgi akışını kestiUkrayna’dan İstanbul çıkarması: Takas sürecini başlatmak için geldik! - DünyaBarışın adresi yine İstanbul! Ukrayna heyeti duyurduKabine istifaları yetmedi, çiftçiler sokağa döküldü! Yunanistan'da hükümete mesaj - DünyaÇiftçiler sokağa döküldü!Güney Kıbrıs İsrail’in haritasına mı eklendi? “Büyük Tel Aviv” planında o detay kan dondurdu! - DünyaGüney Kıbrıs, İsrail’in haritasına mı eklendi?
Sonraki Haber Yükleniyor...