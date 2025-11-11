Bakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: İlk 10 belediyeden 8’i CHP’li
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere çağrıda bulunarak "SGK’ya en çok borcu olan ilk 10 belediyeden 8’i CHP’li belediyeler" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
