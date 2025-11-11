Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: İlk 10 belediyeden 8’i CHP’li

Bakan Işıkhan'dan 'SGK borcu' açıklaması: İlk 10 belediyeden 8’i CHP’li

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borçlarını ödemeyen belediyelere çağrıda bulunarak "SGK’ya en çok borcu olan ilk 10 belediyeden 8’i CHP’li belediyeler" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "SGK’ya en çok borcu olan ilk 10 belediyeden 8’i CHP’li belediyeler" açıklamasında bulundu. 

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

