Bakan Işıkhan: Afganistan ile iş gücü anlaşması yok

Haber Merkezi ANKARA - Afganistan’daki Taliban yönetiminin, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelere işçi göndermeye hazırlandığı ve bu konuda görüşmeler yapıldığına dair iddialar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yalanlandı.

GÖRÜŞME VEYA MÜZAKERE YOK

Geçtiğimiz günlerde, Afganistan’dan Türkiye’ye işçi getirileceği yönünde iddialar ortaya atılmış ve konu CHP tarafından Meclis gündemine taşınmıştı. CHP milletvekillerinin bu konuda verdiği yazılı soru önergelerini cevaplayan Bakan Işıkhan, Afganistan’dan işçi getirilmesinin gündemlerinde bulunmadığını belirterek “Ülkemizde çalışmaları için bu konuda bir iş gücü anlaşması akdedilmesine yönelik herhangi bir girişim, görüşme veya müzakere de yapılmamıştır” dedi.