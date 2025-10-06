Tip1 diyabet hastalarına ödeme desteği! Bakan Işıkhan: 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Tip 1 diyabet hastalarının tedavilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldıklarını anımsatan Işıkhan, 2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçetenin ödeme kapsamına alındığını belirtti. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastaları için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek 2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçete karşılandığını açıkladı.

18 YAŞ ALTI HASTALARA MADDİ DESTEK 

Işıkhan, Tip 1 diyabet hastalarının tedavilerine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu. 18 yaşın altında olup diyabet hastalığıyla mücadele edenlerin hayat kalitelerini artırıp, hasta ailelerine maddi destek sağladıklarını belirten Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

18 yaş altındaki Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için sürekli cilt altı glukoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme kapsamına almıştık. 2024 yılı aralık-2025 yılı eylül arasında, 610 milyon liraya yakın ödeme bedeli olan 76 binden fazla reçeteyi evlatlarımız için karşıladık. 23 yıldır attığımız her adımda milletimizin iyiliğini ve toplumumuzun yararını önceledik. Bundan sonrasında da bu gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

