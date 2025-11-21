Sosyal medya kullanıcıları "X çöktü mü?" sorusunu araştırıyor. 21 Kasım 2025’te milyonlarca kullanıcısı olan Twitter’da erişim sorunları yaşanıyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Dijital dünyanın devleri arasında yer alan X'te (Twitter) erişim sorunları yaşanıyor. 21 Kasım 2025 Cuma günü itibarıyla çok sayıda kullanıcının hesaplarında herhangi bir işlem yapamadığı gözlemleniyor. Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar X'e erişmekte güçlük çektiklerini aktarıyor.

Kullanıcılar zaman zaman uygulamaya giriş yapamadıklarını ve işlem yapmakta problem yaşadıklarını bildiriyor. Peki, X çöktü mü? 21 Kasım Twitter erişim sorunu araştırılıyor.

X çöktü mü? 21 Kasım Twitter erişim sorunu araştırılıyor

X ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları, 4 Kasım 2025’te X’e giriş yapamayınca gündem bir anda değişti.

Kullanıcılar platformun çöküp çökmediğini sorgularken, uzmanlar erişim sorunlarının geçici olabileceğini ve teknik bir aksaklıktan kaynaklanabileceğini vurguluyor.

X yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılacak duyurular yakından takip ediliyor. Kullanıcılar, erişim problemlerinin kısa sürede çözüme kavuşmasını talep ediyor.

X çöktü mü? 21 Kasım Twitter erişim sorunu araştırılıyor

21 KASIM TWİTTER ERİŞİM SORUNU ARAŞTIRILIYOR

Milyonlarca kullanıcı, 21 Kasım 2025 Cuma günü Twitter'da erişim sorunları yaşıyor.

Kullanıcıların işlemleri yapılamıyor, fotoğraf ve video gibi içerikler gönderilemiyor.

Dünyanın dört bir yanında devam eden erişim sorunuyla birlikte gözler, X yetkilileri ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi.

CÜNEYT AKÇATEPE

Haberle İlgili Daha Fazlası