8 ayda 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi

8 ayda 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
8 ayda 325 milyon lira emzirme ödeneği verildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "emzirme ödeneği" ile ilgili açıklama yaptı. "Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. " diyen Bakan Işıkhan, 2025'te 8 ayda 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

HEM ERKEK HEM DE KADINA VERİLİYOR 

Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı "emzirme ödeneği" ile ailelerin yanında olduklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme yapılmıştır. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Emzirme ödeneğini e-devlet 'şahıs ödemeleri sorgulama' uygulamasından kontrol edebilirsiniz."

