RTÜK'ten düşen kargo uçağına ilişkin medya kuruluşlarına uyarı!

RTÜK'ten düşen kargo uçağına ilişkin medya kuruluşlarına uyarı!

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin medya kuruluşlarına uyarıda bulundu. Daniş "Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir" dedi.

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin medya kuruluşlarına uyarıda bulundu.

RTÜK'ten düşen kargo uçağı haberlerine ilişkin uyarı! - 1. Resim

Daniş, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Milli Savunma Bakanlığının konuya dair açıklamasında bir askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünün bildirildiğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü hatırlattı.

RTÜK'ten düşen kargo uçağı haberlerine ilişkin uyarı! - 2. Resim

Paylaşımında "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir."

Daniş, RTÜK olarak kamu düzenini ve toplumsal barışı zedeleyebilecek, bilgi kirliliğine yol açabilecek yayınlara karşı mevzuat çerçevesinde gerekli incelemelerin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

 

