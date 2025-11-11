Türkiye'de 24 Kasım tarihlerinde kutlanan Öğretmenler Günü için geri sayım başladı. Bu günde okulların tatil edilip edilmediği merak edilirken, "24 Kasım 2025 resmi tatil mi, Öğretmenler Günü'nde eğitime ara verilecek mi?" sorusu da aramalarda öne çıkıyor. İşte 2025 yılı resmi tatil takvimi.

24 KASIM 2025 RESMİ TATİL Mİ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil kapsamına girmiyor. Yalnızca milli ve dini bayramın kutlandığı tarihler resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kamu ve özel sektör çalışanları normal mesailerine devam edecek.

Ayrıca okullarda eğitime ara verilmeyecek.

2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ