Haberler > Haberler > Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildi

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildi
Mauro Icardi, Galatasaray, Okan Buruk, Kocaelispor, Süper Lig, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da son mağlubiyet sonrası Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin geleceği tartışma konusu oldu. Teknik direktör Okan Buruk çift forvet sistemini kaldırırken, Icardi’nin sezon sonunda ayrılma ihtimali gündemde. İşte detaylar.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Kocaelispor’a 1-0 mağlup oldu. Alınan mağlubiyetin ardından gözler Arjantinli yıldız Mauro Icardi’ye çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi’yi bir daha Osimhen ile yan yana kullanmama kararı aldı.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildi - 1. Resim

MAURO ICARDİ GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?

Buna göre, Buruk bundan sonra çift forvetli sistemle sahaya çıkmayacak. Mauro Icardi, Osimhen’in arkasında kulübede beklemeye razı olmazsa sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılabilir.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildi - 2. Resim

TARAFTARIN ELEŞTİRİLERİ ARTIYOR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, sadece Kocaelispor maçındaki performans değil, Icardi’nin geçen yıl Avrupa Ligi’nde Tottenham maçında sakatlanmasının ardından geri dönmesiyle birlikte eleştirilerini artırdı. Özellikle Arjantinli yıldızın sakatlıktan kilolu dönmesi, maçlardaki etkisizliği ve çift forvet sisteminde takımın kimyasını bozduğu yönündeki eleştiriler dikkat çekti.

Mauro Icardi Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatura Arjantinli yıldıza kesildi - 3. Resim

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig, Türkcell Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi maçları dahil toplam 15 karşılaşmada forma giydi ve 6 gol attı. Taraftarlar ve teknik ekip, yıldız futbolcunun performansını yakından takip ediyor.

