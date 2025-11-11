Resul Emrah Şahan kimdir? Eski Şişli Belediye Başkanı hayatı merak ediliyor

Resul Emrah Şahan Türk siyasetçidir. 4 Nisan 2024'ten 23 Mart 2025'e kadar Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında Resuş Emrah Şahan'a dava açılmıştır.

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

Resul Emrah Şahan, 11 Haziran 1982 yılında Ankara'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olan Şahan, d2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olarak Şişli Belediye Başkanı seçilmiştir. 2025 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınmıştır.

2005 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü tamamladı. 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi’nde çalışarak tarihi kent alanları üzerine bir dizi plan ve proje geliştirme sürecinde yer aldı. 2014-2019 yıllarında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak görev yaptı.

2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır. Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmaları kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve diğer 83 şüpheliyle beraber gözaltına alındı. 23 Mart 2025 tarihinde görevden alındı yerine İstanbul Valiliğince Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen getirildi. 23 Mart 2025'den itibaren Marmara Cezaevi'nde tutukludur.