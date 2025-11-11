Damien Comolli'ye yeni görev: İtalyan devinin başına geçti
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İtalyan ekibi Juventus, Fenerbahçe'de 2018-20 yıllarında sportif direktörlük yapan Damien Comolli'yi üst yönetici (CEO) görevine getirdi.
İtalyan ekibi Juventus, Damien Comolli'yi üst yönetici (CEO) görevine getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Gianluca Ferrero başkanlığında toplanan yönetim kurulunun Comolli'yi üst yönetici olarak atadığı, genel müdürlük pozisyonunun ise kaldırıldığı kaydedildi.
FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPMIŞTI
53 yaşındaki Fransız spor adamı, 2018-20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Emrah Taşçı