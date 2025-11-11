Damien Comolli'ye yeni görev: İtalyan devinin başına geçti

İtalyan ekibi Juventus, Damien Comolli'yi üst yönetici (CEO) görevine getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün Gianluca Ferrero başkanlığında toplanan yönetim kurulunun Comolli'yi üst yönetici olarak atadığı, genel müdürlük pozisyonunun ise kaldırıldığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPMIŞTI

53 yaşındaki Fransız spor adamı, 2018-20 yıllarında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapmıştı.