Samsunsporlu Celil Yüksel'den 'bahis' tepkisi: Tüm hukuki yolları kullanarak hakkımı arayacağım

Samsunsporlu Celil Yüksel'den 'bahis' tepkisi: Tüm hukuki yolları kullanarak hakkımı arayacağım

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Samsunsporlu futbolcu Celil Yüksel, kariyeri boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun şekilde hareket ettiğini belirtti.

Profesyonel liglere yönelik soruşturma kapsamında7'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Listede yer alan Samsunspor'un orta saha oyuncusu Celil Yüksel, sosyal medya üzerinden bahis suçlamasına dair açıklama yayımladı.

Samsunsporlu Celil Yüksel'den 'bahis' tepkisi: Tüm hukuki yolları kullanarak hakkımı arayacağım - 1. Resim

"HUKUKA AYKIRI İDDİA"

Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapan 27 yaşındaki futbolcu, "İddia, hukuka aykırı şekilde itibar zedeleyici, kulübümle olan ilişkimi zedeleyicidir. Türk futboluna ve içinde bulunduğum camialar için gösterdiğim emeklerim ortadadır. Alın teriyle, emeğimle kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun hareket ettim. Türk hukukunun tecelli edeceğine inancım tamdır. Tarafım için yapılan iddia hukuka aykırıdır. Kariyerimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı derin üzüntümü dile getirir, savunma hakkımı, tüm hukuki yolları kullanarak arayacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı.

Samsunsporlu Celil Yüksel'den 'bahis' tepkisi: Tüm hukuki yolları kullanarak hakkımı arayacağım - 2. Resim

