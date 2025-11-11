Mehmet Murat Çalık kimdir? Ekram İmamoğlu soruşturmasında ismi geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çevresinde yürütülen ve siyaset gündemini sarsan yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt kurucusu ve lideri" olarak suçlandığı dava dosyası açılırken, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 6 ismin arasında yer alan Mehmet Murat Çalık'ın kariyeri yeniden mercek altına alındı.

MEHMET MURAT ÇALIK KİMDİR?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğun biri olan Çalık, , ilk ve ortaokul eğitimini Maçka'da, Lise eğitimini ise Trabzon Lisesi'nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu.

1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesinde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı.

MEHMET MURAT ÇALIK SİYASİ KARİYERİ

1999 yılından bu yana Beylikdüzü'ne katkıları bulunan Çalık, 2014-2018 tarihlerinde o dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanında Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı.

2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Beylikdüzü adayı olarak yarışan isim, 190.497 geçerli oyun 107.307’sini alarak %56,33 oy oranıyla seçimi kazandı ve Ekrem İmamoğlu’ndan başkanlık görevini devraldı.

2019-2024 yıllarında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Çalık, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı oldu

"Pusulamız Beylikdüzü" kampanyası ile 212.295 geçerli oyun 112.163'ünü aldı. En yakın rakibi Mustafa Günaydın'a 41.320 oy, %19.46 oy oranı fark atarak bir kez daha Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi.