İBB iddianamesinin açıklanacağı gün belli oldu! UYAP'ta görünüyor

HABER MERKEZİ - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturmasında Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda ismin tutukluluk hali devam ederken savcılık tarafından iddianamenin hazırlanması bekleniyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında iddianamenin hazırlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddianamenin UYAP'ta olduğunu söyledi.

Atik'in açıklaması şöyle:

"Şu an iddianame UYAP'ta ama içine giremiyorsunuz. Savcılık tarafından gözden geçiriliyor, son kontrolün ardından salı günü açıklanacak"

CEM KÜÇÜK: SAYFA SAYISI EKLERİ HARİÇ 1200 SAYFA OLABİLİR

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise "Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin 578 sayfa ise bu da 1200 sayfa olur, ekleri hariç. MASAK raporları, vergi incelemeleri vs. olunca.... Muhaliflerin tamamına yakını iddianame boş dedi. MASAK raporları, dekontlar vs. de olacak muhtemelen, şimdi o iddialara onlar ne diyecek merak ediyorum" dedi.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade vermişti.