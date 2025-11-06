Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İBB'deki casusluk soruşturması Türkiye'nin keyfini kaçıracak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İBB’deki casusluk soruşturması Türkiye’nin keyfini kaçıracak

- Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: İBB’deki casusluk soruşturması Türkiye’nin keyfini kaçıracak
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı’nda uyumsuzluk iddiaları için, “Ne AK Parti ne de MHP kendi partilerinin kazancını önceleyen bir anlayışla hareket etmedi. Her iki lider de meseleye milletin ve memleketin menfaati açısından bakıyor. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da birlikte yol yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AKİF BÜLBÜL ANKARA - Türkiye Basın Federasyonunun düzenlediği Anadolu Sohbetleri toplantısında medya temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı’nda uyumsuzluk iddiaları için, “Ne AK Parti ne de MHP kendi partilerinin kazancını önceleyen bir anlayışla hareket etmedi. Her iki lider de meseleye milletin ve memleketin menfaati açısından bakıyor. Bugüne kadar olduğu gibi yarın da birlikte yol yürüyeceğiz” dedi.

Erken seçim iddialarına da değinen Yavuz, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 2028 yılında yapılacağını ifade etti.

İBB’ye yönelik casusluk soruşturmasına yönelik açıklamalarda da bulunan Yavuz, “Casusluk dosyası Türkiye’de çok konuşulacak. Bu iş sanılandan çok daha derin bir meseledir. Belki de Türkiye’nin keyfini kaçıracak gelişmelere yol açacak. Uluslararası bağlantısı olmasa bu kadar tedirgin olur muyum?  Düşünün, İstanbul’un bütün mahrem bilgileri başka ülkelere aktarılmış olabilir. İhtimal düzeyinde dahi olsa son derece kaygı vericidir. Bu sürecin Türkiye’nin siyasetini etkileyeceğini ve kamuoyunda uzun süre tartışılacağını öngörüyorum. Ben ihtimal diyorum ama bu bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Bu yüzden korkuyorum” diye konuştu.

