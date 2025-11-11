Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis memuru rahatsızlanarak şehit oldu

Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis memuru rahatsızlanarak şehit oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis memuru rahatsızlanarak şehit oldu
İçişleri Bakanlığı, Polis, Şehit, Osmaniye, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de görevli polis memuru Faruk Şahin'in görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu duyurdu.

Osmaniye'de polis memuru Faruk Şahin, görevi başında rahatsızlanarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" başlığıyla paylaştığı mesajında, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Şahin'in görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu belirtti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehide Allah'tan rahmet, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tuncay Yılmaz kimdir? İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme geldiYunanistan’ın 'Türkiye planı' Trump’a tosladı! Atina, Avrupa'dan yardım istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avustralya'da yeni bir boynuzlu arı türü keşfedildi: İsmiyle dikkat çekti - YaşamBoynuzlu bir arı türü keşfedildi: İsmiyle dikkat çektiTarım arazilerini mahvediyor! Ülkeye Artvin'den giren kahverengi kokarca böceği Marmara'ya yerleşti - YaşamÜlkeye Artvin'den girdi, Marmara'ya yerleştiİstanbul'a su sağlayan barajlar alarm veriyor! - YaşamMegakente su sağlayan barajlar alarm veriyor!Bitlis'te AFAD, çığa karşı erken uyarı sistemi kurdu - YaşamÇığ tehlikesine karşı kente erken uyarı sistemi kurulduTekirdağ sahiline vurdu! Gizemli deniz canlısı merak konusu oldu - YaşamYer Tekirdağ! Kimse ne olduğunu anlayamadıAntalya'da mantar bereketi: Ormanda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 500 TL'den alıcı buluyor - YaşamOrmandan toplayıp 500 liraya satıyorlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...