Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis memuru rahatsızlanarak şehit oldu

Osmaniye'de polis memuru Faruk Şahin, görevi başında rahatsızlanarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" başlığıyla paylaştığı mesajında, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Şahin'in görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu belirtti.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehide Allah'tan rahmet, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Yerlikaya, "Şehidimizin makamı ali olsun." ifadesini kullandı.