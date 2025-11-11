Mustafa Akın kimdir, nereli? İmamoğlu'nun koruma müdürü olarak biliniyor

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen 6 isim dikkat çekerken örgüt şemasında Ekrem İmamoğlu’na doğrudan bağlı olduğu öne sürülen koruma müdürü Mustafa Akın kimdir merak edildi.

MUSTAFA AKIN KİMDİR, NERELİ?

Mustafa Akın, Giresun doğumludur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde koruma müdürü olarak görev yapmıştır. Emniyet teşkilatında uzun yıllar görev alan Akın, 1993 yılında Ağrı Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 1996 yılında 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in yakın koruma ekibine dahil edildi.

Daha sonra 1999-2002 yılları arasında Berlin Başkonsolosluğu’nda güvenlik ateşesi olarak görev yapan Akın, Türkiye’ye dönüşünde İstanbul Koruma Şube Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı. 2012 yılında emekli olduktan sonra iş insanı Vahap Küçük’ün yakın koruması olarak görev yaptı. 2014 yılında Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yakın koruma ekibine katıldı. İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte aynı görevi İBB’de sürdürdü ve Boğaziçi A.Ş.’de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

MUSTAFA AKIN TUTUKLANDI MI?

Mustafa Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasının 4. dalgası kapsamında 23 Mayıs 2025’te gözaltına alındı. Soruşturmada Akın hakkında “suç örgütü yöneticiliği”, “rüşvet”, “irtikap”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi. İmamoğlu’nun resmi konutundaki kamera kayıtlarının sökülmesi ve aile mahremiyetine ilişkin beyanları, soruşturma dosyasına girdi.

Akın ifadesinde, konuttaki kameraların “aile mahremiyetinin korunması” amacıyla söküldüğünü belirterek suçlamaları reddetti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini ifade etti. Aynı soruşturmada İmamoğlu’nun da “örgüt yöneticisi” sıfatıyla yargılandığı dosyada, Mustafa Akın tutuklanan 25 kişi arasında yer aldı.

237 gün sonra yayınlanan İBB iddianamesindeki örgüt şeması paylaşıldı. Doğrudan Ekrem İmamoğlu'na bağlı çalıştığı 10 kişi arasında iddianamede yer aldı.