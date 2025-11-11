11 Kasım Salı akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta?

Her gün olduğu gibi bugün de televizyon izleyicileri, “Bu akşam televizyonda ne var?” sorusunun cevabını araştırıyor. 11 Kasım 2025 Salı akşamı ulusal kanalların yayın akışları açıklandı. Gözleri KaraDeniz, Bahar, Güller ve Günahlar, Kral Kaybederse ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi diziler bu akşam ekranlarda olacak.

11 KASIM SALI AKŞAMI HANGİ DİZİLER VAR?

11 Kasım Salı akşamı ekranlarda yerli diziler rekabeti yaşanacak. ATV ekranlarında sevilen dizi Gözleri KaraDeniz saat 20.00’de yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.

Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, TRT 1’de ise tarihi yapım Mehmed: Fetihler Sultanı dizilerinin yeni bölümleri izleyiciyle buluşacak. TV8 ekranında ise yarışma severler için MasterChef Türkiye saat 20.00’de yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Televizyonseverler için bu akşamki yayın akışında farklı türlerde yapımlar yer alıyor. Gündüz kuşağında haber, magazin ve yemek programları ekrana gelirken akşam kuşağında diziler öne çıkıyor. NOW TV’de 20.00'de Kıskanmak dizisi yayınlanacak.

Kanal D’nin popüler dizisi Uzak Şehir, saat 16.45’te tekrar bölümüyle ekrana gelirken, TRT 1’de ise Mehmed: Fetihler Sultanı tarih severleri ekran başına kilitleyecek.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLERİN YENİ BÖLÜMÜ VAR?

Bu akşam yeni bölümleriyle ekrana gelecek diziler arasında Gözleri KaraDeniz (ATV), Güller ve Günahlar (Kanal D), Kıskanmak (NOW TV), Bahar (Show TV), Kral Kaybederse (Star TV) ve Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1) bulunuyor.

11 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI

ATV: 20.00 - Gözleri KaraDeniz 11. bölüm

Kanal D: 20.00 - Güller ve Günahlar Tekrar

NOW TV: 20.00 - Kıskanmak 9. bölüm

Show TV: 20.00 - Bahar 58. bölüm

Star TV: 20.00 - Kral Kaybederse 26. bölüm

TRT 1: 20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı 58. bölüm

TV8: 20.00 - MasterChef Türkiye