Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tuncay Yılmaz kimdir? İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme geldi

Tuncay Yılmaz kimdir? İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tuncay Yılmaz kimdir? İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme geldi
Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Yolsuzluk, İBB, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Soruşturma kapsamında dava açılan 6 isim dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından "Tuncay Yılmaz kimdir?" sorusu yeniden gündem geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılından yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.

- İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlandı: Örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen 6 isimden biri de Tuncay Yılmaz'dır.

Tuncay Yılmaz Kimdir, Ne İş Yapıyor, Ne Mezunu, Aslen Nereli, Kaç Yaşında, Evli Mi, Alevi mi?

TUNCAY YILMAZ KİMDİR?

Tuncay Yılmaz hakkındaki kişisel ve kariyer hakkındaki bilgiler kısıtlıdır. İBB soruşturmasında ismi duyulmuştur. 

Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptığı bilinmektedir. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan 'temiz futbol' çıkışı: Şaibe, çürümüşlük, kirli ilişkiler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Murat Çalık kimdir? Ekram İmamoğlu soruşturmasında ismi geçiyor - HaberlerMehmet Murat Çalık kimdir? Ekram İmamoğlu soruşturmasında ismi geçiyorMustafa Akın kimdir, nereli? İmamoğlu'nun koruma müdürü olarak biliniyor - HaberlerMustafa Akın kimdir, nereli? İmamoğlu'nun koruma müdürü olarak biliniyor11 Kasım Salı akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta? - Haberler11 Kasım Salı akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta?TOKİ başvuru parası iade edilecek mi, ne zaman? 5 bin TL ödemenin geri alınıp alınmayacağı merak edliyor - HaberlerTOKİ başvuru parası iade edilecek mi, ne zaman? 5 bin TL ödemenin geri alınıp alınmayacağı merak edliyorTOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? Başvuru sonuçlanma tarihi - HaberlerTOKİ başvuru durumu değerlendiriliyor ne demek? Başvuru sonuçlanma tarihiTOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu? - HaberlerTOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...