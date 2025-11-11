Tuncay Yılmaz kimdir? İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasıyla gündeme geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığılından yapılan açıklamada yer alan "Hakkında kamu davası açılan şüphelilerden 99’u örgüt mensubu 1’i örgütün kurucusu ve lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu, 6’sı örgüt yöneticileri şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün, 92’si örgüt üyesi olmak üzere, geri kalanı örgüt mensubu olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işleyen konumundadır" ifadeler dikkat çekti.

- İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturması tamamlandı: Örgüt yöneticileri olduğu iddia edilen 6 isimden biri de Tuncay Yılmaz'dır.

TUNCAY YILMAZ KİMDİR?

Tuncay Yılmaz hakkındaki kişisel ve kariyer hakkındaki bilgiler kısıtlıdır. İBB soruşturmasında ismi duyulmuştur.

Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat Sanayi A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yaptığı bilinmektedir. Ayrıca Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur.