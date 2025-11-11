Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Şirket Haberleri > Emlak Katılım ülke ekonomisine 255 milyar TL kaynak sağladı

Emlak Katılım ülke ekonomisine 255 milyar TL kaynak sağladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emlak Katılım ülke ekonomisine 255 milyar TL kaynak sağladı
Emlak Sektörü, Büyüme, Net Kar, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Emlak Katılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de istikrarlı büyüme performansını koruyarak finansal yapısını daha da güçlendirdi. Banka, etkin bilanço yönetimi, verimlilik odaklı stratejileri ve reel ekonomiye sağladığı kaynakla sürdürülebilir büyümesine ivme kazandırdı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %87 artışla ülke ekonomisine 255 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %55 oranında  artırarak 10.4 Milyar TL’ye çıkardı.

Sürdürülebilir büyüme anlayışıyla faaliyetlerini genişleten Emlak Katılım, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü finansal performansını sürdürerek büyüme ivmesini korudu. Emlak Katılım, katılım finans ilkeleri doğrultusunda ülke ekonomisine kaynak sağlamayı sürdürürken etkin bilanço yönetimi ve verimlilik odaklı stratejileriyle finansal yapısını daha da güçlendirdi. 

 

Emlak Katılım ülke ekonomisine 255 milyar TL kaynak sağladı - 1. Resim

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %87 artışla ülke ekonomisine 255 Milyar TL kaynak sağlayan Emlak Katılım, aynı dönemde net kârını %55 oranında artırarak 10.4 Milyar TL’ye çıkardı. Aktif büyüklüğünü 354 Milyar TL’ye ulaştıran Emlak Katılım, toplanan fonlarını 255 Milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %98 düzeyinde gerçekleşirken %1.46 seviyesindeki takibe dönüşüm oranı ve %19.61 sermaye yeterliliği oranı ile sektördeki sağlam duruşunu pekiştirdi. Güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı üçüncü çeyreğinde özkaynak kârlılığını %60 seviyesinde tamamladı. 


 Emlak Katılım ülke ekonomisine 255 milyar TL kaynak sağladı - 2. Resim

EMLAK KATILIM’IN ‘TASARRUF FİNANSMAN VE PORTFÖY YÖNETİM’ ŞİRKETLERİ FAALİYE BAŞLADI

Emlak Katılım, finansal ekosistemini güçlendirme vizyonu doğrultusunda, Tasarruf Finansman ve Portföy Yönetim şirketlerini kurarak stratejik büyüme adımlarını pekiştirdi. Emlak Katılım Tasarruf Finansman şirketinin resmen faaliyetlerine başlamasıyla, Türkiye’de ilk kez bir kamu bankası, tasarruf finansman sektörüne giriş yaparak ev, araç ve iş yeri ihtiyaçları için dileyen herkese faizsiz ve güvenilir çözümler sunuyor. Emlak Katılım Portföy Yönetim şirketinin kurulması sektöre yeni bir soluk getirirken bankanın stratejileriyle uyumlu olarak bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni yatırım olanakları da sağlıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
11 Kasım Salı akşamı dizileri! Bugün hangi diziler var, saat kaçta?İBB iddianamesinde 6 isim hakkında ağır suçlama!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borsa İstanbul nedir? Nasıl yatırım yapılır? - Şirket HaberleriBorsa İstanbul nedir? Nasıl yatırım yapılır?Yeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan: 26 yıllık Trakya tecrübemiz TOKİ projeleriyle örtüşüyor - Şirket HaberleriYeşil Vadi Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Orhan: 26 yıllık Trakya tecrübemiz TOKİ projeleriyle örtüşüyorİmza, İstanbul’un kalbinde büyümeye devam ediyor! - Şirket Haberleriİmza, İstanbul’un kalbinde büyümeye devam ediyor!SYS Grup ihracattaki başarısını Dış Ticaret Zirvesi’ne taşıdı  - Şirket HaberleriSYS Grup ihracattaki başarısını Dış Ticaret Zirvesi’ne taşıdı Yılın en renkli sahnesi: Colors of Marketing, 9-10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek - Şirket HaberleriYılın en renkli sahnesi: Colors of Marketing, 9-10 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecekÜlker, 2025 yılı dokuz aylık finansallarını açıkladı - Şirket HaberleriÜlker, 2025 yılı dokuz aylık finansallarını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...